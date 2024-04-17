Вместе катались на машине, а после — исчезли: почему под Иркутском остановили поиски 17-летнего парня и школьницы

Выяснилось, что те самовольно ушли из дома. Причиной тому стало устроенное ими ДТП. Не имея водительских прав, подростки взяли чужую машину, чтобы покататься по ночному городу и разбили ее. Боясь родительского гнева, они не придумали ничего лучше, чем временно затаиться и поиграть на нервах взрослых.