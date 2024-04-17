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Вместе катались на машине, а после — исчезли: почему под Иркутском остановили поиски 17-летнего парня и школьницы

Двух пропавших подростков нашли спустя пять дней в Усолье-Сибирском.

Источник: Лиза Алерт

— Внимание! Помогите найти подростков! — тревожное сообщение появилось в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт» Иркутской области. Согласно информации в ориентировке, пропавшими без вести числились 15-летняя девушка и 17-летний парень. Искали пару в Усолье-Сибирском, что в 75-и километрах от столицы региона.

— С 12 апреля 2024 года их местонахождение неизвестно, — подчеркивали волонтеры. Однако, при каких условиях те исчезли, и почему их ищут вместе, не сообщалось.

Тем временем, с фотографий смотрели темноволосая школьница с карими глазами и русый парнишка. Ее в последний раз видели в черной куртке, его в черных мастерке и штанах.

Оперативники и волонтеры на протяжении пяти дней разыскивали молодых людей. Опираясь на слова очевидцев, друзей и родственников, они осматривали места, где те могли остановиться и заночевать.

Утром 16 апреля в редакцию КП-Иркутск поступила информация о том, что поиски приостановлены. Полиции Усолья нашла пропавших ребят здоровыми и невредимыми.

Выяснилось, что те самовольно ушли из дома. Причиной тому стало устроенное ими ДТП. Не имея водительских прав, подростки взяли чужую машину, чтобы покататься по ночному городу и разбили ее. Боясь родительского гнева, они не придумали ничего лучше, чем временно затаиться и поиграть на нервах взрослых.

— С детьми и их родителями будет проведена профилактическая работа, — заключают в отделении полиции «МО МВД России Усольский». — Также будет принято решение о постановке их на учет.