Пьяный водитель лишился авто: суд наложил арест на транспортное средство в Амурске

Суд в Амурске арестовал автомобиль местного жителя, которого задержали за езду в состоянии алкогольного опьянения. Решение принято с учетом позиции городской прокуратуры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В феврале этого года 40-летнего мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Он управлял автомобилем «Тойота Королла Спасио», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это не первый случай его нарушения: ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
— Теперь в отношении него заведено уголовное дело по статье УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее привлеченным к административной ответственности», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Амурская городская прокуратура следит за ходом и результатами расследования этого уголовного дела.