Пьяный водитель лишился авто: суд наложил арест на транспортное средство в Амурске

В феврале этого года 40-летнего мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Он управлял автомобилем «Тойота Королла Спасио», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это не первый случай его нарушения: ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.