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Комфортное тепло пришло в Красноярск на три дня

Температурный режим будет на 1−3 °C выше средних многолетних значений.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 51% 762 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

17—19 апреля в Красноярске установится температура воздуха на 1−3 °C выше средних многолетних значений. А в конце недели снова немного похолодает. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

В среду в городе ожидается +10, +12 °C. Будет ясно и сухо, ветер — юго-восточный 4−9 м/с, атмосферное давление — очень высокое, до 752−754 мм рт.

В ночь на четверг синоптики прогнозируют +1 °C, днем — от +13 до +15 °C, временами — облачность и слабый дождь. Это будет самый теплый день на текущей неделе.

В пятницу ночью ожидается около +4 °C, днем — до +11 °C. Погода будет пасмурной — с порывистым ветром и небольшим дождем со снегом. Атмосферное давление станет очень низким — до 733 мм рт.

А на выходных синоптики прогнозируют понижение дневной температуры воздуха до +6, +8 °C и заморозки до −3 °C в ночь на воскресенье. Осадков не предвидится.