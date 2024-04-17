Комфортное тепло пришло в Красноярск на три дня

В среду в городе ожидается +10, +12 °C. Будет ясно и сухо, ветер — юго-восточный 4−9 м/с, атмосферное давление — очень высокое, до 752−754 мм рт.
В ночь на четверг синоптики прогнозируют +1 °C, днем — от +13 до +15 °C, временами — облачность и слабый дождь. Это будет самый теплый день на текущей неделе.
В пятницу ночью ожидается около +4 °C, днем — до +11 °C. Погода будет пасмурной — с порывистым ветром и небольшим дождем со снегом. Атмосферное давление станет очень низким — до 733 мм рт.
А на выходных синоптики прогнозируют понижение дневной температуры воздуха до +6, +8 °C и заморозки до −3 °C в ночь на воскресенье. Осадков не предвидится.