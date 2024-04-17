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Дожди в Дубае привели к отмене авиарейсов — в том числе и в Минск

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Вылеты авиакомпании Flydubai были приостановлены из-за погодных условий в Дубае, причиной стали редкие для этого засушливого региона проливные дожди.

Источник: Musab Al Rawahi/CC0

По данным табло прилетов Национального аэропорта Минск, рейс FZ1715, который должен был прилететь ночью из Дубай, тоже отменен.

Международный аэропорт Дубая (один из крупнейших транспортных хабов в мире), не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий. В среду утром там сообщили, что до полуночи (по местному времени) 17 апреля регистрация для вылетающих из воздушной гавани приостановлена.

Из-за обильных осадков оказались затоплены крупные автомагистрали и располагающиеся в низинах улицы. Ряд дорог в Абу-Даби, Дубае, Шардже и Рас-эль-Хайме перекрыт.

Движение общественного транспорта ограничено, метро работает с перебоями. В Дубае водителей призвали отказаться от поездок на автомобиле.

Власти страны порекомендовали жителям не покидать свои дома без крайней необходимости. Государственные учреждения и многие частники перешли на дистанционный режим работы.

Также, пока сохраняется непогода, занятия в школах и университетах будут проходить дистанционно.

Рекордные осадки

Проливные дожди обрушились на ОАЭ в понедельник, а во вторник началась вторая ливневая волна.

Национальный метеорологический центр ОАЭ зафиксировал рекордное количество осадков за последние 75 лет.

По данным центра, в городе в Эль-Айн на востоке эмирата Абу-Даби, менее чем за сутки выпало 254,8 миллиметров осадков.

«Страна стала свидетелем исключительного события в ее климатической истории», — отмечается в сообщении правительства в социальной сети X.