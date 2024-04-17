Дожди в Дубае привели к отмене авиарейсов — в том числе и в Минск

Международный аэропорт Дубая (один из крупнейших транспортных хабов в мире), не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий. В среду утром там сообщили, что до полуночи (по местному времени) 17 апреля регистрация для вылетающих из воздушной гавани приостановлена.