Детей участников СВО в Приангарье обеспечат бесплатным питанием ещё на год

Бесплатным питанием обеспечивают дети участников СВО, которые обучаются в 5−11 классах муниципальных и частных образовательных учреждений и не получают бесплатное питание по иным правовым актам. С декабря 2022 года по декабрь 2023 года бесплатное питание получили 1520 детей участников СВО.