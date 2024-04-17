Детей участников СВО в Приангарье обеспечат бесплатным питанием ещё на год

Действие меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей участников СВО до 31 мая 2025 года предложил продлить губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сейчас, согласно действующему законодательству, эта мера соцподдержки действует до 31 мая этого года.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, инициативу рассмотрели на сессии регионального парламента 17 апреля, и поправки приняли в окончательном чтении. Такая поддержка должна служить подспорьем для семей участников СВО.
Бесплатным питанием обеспечивают дети участников СВО, которые обучаются в 5−11 классах муниципальных и частных образовательных учреждений и не получают бесплатное питание по иным правовым актам. С декабря 2022 года по декабрь 2023 года бесплатное питание получили 1520 детей участников СВО.