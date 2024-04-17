В Красноярске судебные приставы арестовали более 150 автомобилей

Красноярские судебные приставы рассказали об итогах проведенных в апреле текущего года рейдов по выявлению должников. На дороги региона сотрудники службы выходили совместно с инспекторами ГИБДД. В итоге было арестовано более 150 автомобилей, их владельцы накопили долгов на общую сумму порядка 20 миллионов рублей.
Как отмечают сотрудники исполнительного розыска ГУФССП России по Красноярскому краю, нередки ситуации, когда автолюбители на месте оплачивают свою задолженность, не желая лишаться транспортного средства. Судебные приставы также напоминают, что в качестве дополнительной меры принуждения во время подобных рейдов они используют блокираторы колес.