В Красноярске судебные приставы арестовали более 150 автомобилей

Красноярские судебные приставы рассказали об итогах проведенных в апреле текущего года рейдов по выявлению должников. На дороги региона сотрудники службы выходили совместно с инспекторами ГИБДД. В итоге было арестовано более 150 автомобилей, их владельцы накопили долгов на общую сумму порядка 20 миллионов рублей.