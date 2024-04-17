Ограничение для проезда большегрузов ввели в Хабаровском крае

17 апреля с 13 часов начинают действовать новые правила движения для владельцев большегрузного транспорта на региональной дороге «село Селихино — поселок Снежный — поселок Уктур». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в соответствии с новыми правилами, на региональной дороге ограничивается проезд транспортных средств общей массой более 13 тонн.
Решение было принято в целях обеспечения безопасности на дорогах. Водителям большегрузного транспорта следует учесть это ограничение и заранее планировать свой маршрут.
Водителям напоминают, что на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Рекомендуется по возможности ограничить выезд за пределы населенных пунктов.
В случае возникновения дорожно-транспортных происшествий, следует звонить по номерам «101» и «112».