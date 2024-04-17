Главные новости в Молдове 17 апреля

1. Молдавские школьники будут учиться по воскресеньям: рассказываем, что изменится в следующем учебном году.
2. В Италии гражданин Молдовы на высокой скорости врезался в бетонную стену: 23-летний водитель и его пассажирка погибли на месте.
3. Из-за просроченных медикаментов цены на лекарства в нашей стране еще больше вырастут: Почему в Молдове население обяжут сдавать просрочку.
4. Все для пиара, все для выборов: Сколько народ Молдовы тратит на «хотелки» и нужды партии власти — только голосование по почте обойдется госбюджету в 13 миллионов.
5. Дело дошло до «желтого кода», лето закончилось: Жителей Молдовы ждут нелегкие времена — резкое похолодание, сильные дожди и ветер.