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Главные новости в Молдове 17 апреля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 17 апреля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 51% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

1. Молдавские школьники будут учиться по воскресеньям: рассказываем, что изменится в следующем учебном году.

2. В Италии гражданин Молдовы на высокой скорости врезался в бетонную стену: 23-летний водитель и его пассажирка погибли на месте.

3. Из-за просроченных медикаментов цены на лекарства в нашей стране еще больше вырастут: Почему в Молдове население обяжут сдавать просрочку.

4. Все для пиара, все для выборов: Сколько народ Молдовы тратит на «хотелки» и нужды партии власти — только голосование по почте обойдется госбюджету в 13 миллионов.

5. Дело дошло до «желтого кода», лето закончилось: Жителей Молдовы ждут нелегкие времена — резкое похолодание, сильные дожди и ветер.

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