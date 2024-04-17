Названа дата запуска омских фонтанов в 2024 году

«Основные работы проводятся в чашах гидротехнических сооружений: они были очищены и отмыты, рабочие выполняют косметический ремонт, проверяют целостность внутреннего покрытия, а также восстанавливают стыки между облицовочными камнями. Кроме этого, специалисты ремонтируют и настраивают насосное оборудование», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Мэр добавил, что предстартовую подготовку уже выполнили на фонтанах в сквере им. Дзержинского, на улице Спартаковская и в сквере им. 30-летия ВЛКСМ. Всего же в городе предстоит запустить 15 фонтанов.