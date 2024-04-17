Названа дата запуска омских фонтанов в 2024 году

В среду, 17 апреля 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест анонсировал запуск городских фонтанов в сезоне 2024 года. По словам градоначальника, если позволит погода, сезон фонтанов в Омске начнется уже с 1 мая 2024 года. До этого времени будет вестись активная подготовка к запуску фонтанов.