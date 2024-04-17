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Названа дата запуска омских фонтанов в 2024 году

В среду, 17 апреля 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест анонсировал запуск городских фонтанов в сезоне 2024 года. По словам градоначальника, если позволит погода, сезон фонтанов в Омске начнется уже с 1 мая 2024 года. До этого времени будет вестись активная подготовка к запуску фонтанов.

Источник: Reuters

«Основные работы проводятся в чашах гидротехнических сооружений: они были очищены и отмыты, рабочие выполняют косметический ремонт, проверяют целостность внутреннего покрытия, а также восстанавливают стыки между облицовочными камнями. Кроме этого, специалисты ремонтируют и настраивают насосное оборудование», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что предстартовую подготовку уже выполнили на фонтанах в сквере им. Дзержинского, на улице Спартаковская и в сквере им. 30-летия ВЛКСМ. Всего же в городе предстоит запустить 15 фонтанов.

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