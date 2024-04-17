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В Красноярске почти на половине стройплощадок нашли нарушения благоустройства

Красноярских застройщиков обязали навести порядок на строительных площадках.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске служба городовых проверила 20 строительных площадок. И на девяти из них выявлены нарушения в части благоустройства. То есть почти половина доставляет проблемы городу и его жителям, не выполняя обязательные требования о чистоте, порядке и эстетике.

Самое неприятное для тех, кто живет рядом со стройплощадками или проезжает мимо — это грязь от колес машин, выезжающих с территории на дороги общего пользования. По регламенту ее обязательно нужно смывать на воротах, по факту же получается полный игнор. Не у всех застройщиков, повторяем, но у многих.

В администрации Красноярска отметили, что среди прочих нарушений — отсутствие паспортов объектов на ограждении (где должны быть указаны реквизиты: кто строит, что строят, ответственное лицо, телефон для связи). Заборы разрисованы граффити, местами повреждены.

Представители застройщиков обязались в кратчайшие сроки устранить замечания. Работа в этом направлении продолжается.

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