В Красноярске почти на половине стройплощадок нашли нарушения благоустройства

В Красноярске служба городовых проверила 20 строительных площадок. И на девяти из них выявлены нарушения в части благоустройства. То есть почти половина доставляет проблемы городу и его жителям, не выполняя обязательные требования о чистоте, порядке и эстетике.
Самое неприятное для тех, кто живет рядом со стройплощадками или проезжает мимо — это грязь от колес машин, выезжающих с территории на дороги общего пользования. По регламенту ее обязательно нужно смывать на воротах, по факту же получается полный игнор. Не у всех застройщиков, повторяем, но у многих.
В администрации Красноярска отметили, что среди прочих нарушений — отсутствие паспортов объектов на ограждении (где должны быть указаны реквизиты: кто строит, что строят, ответственное лицо, телефон для связи). Заборы разрисованы граффити, местами повреждены.
Представители застройщиков обязались в кратчайшие сроки устранить замечания. Работа в этом направлении продолжается.