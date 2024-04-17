В Красноярске почти на половине стройплощадок нашли нарушения благоустройства

Самое неприятное для тех, кто живет рядом со стройплощадками или проезжает мимо — это грязь от колес машин, выезжающих с территории на дороги общего пользования. По регламенту ее обязательно нужно смывать на воротах, по факту же получается полный игнор. Не у всех застройщиков, повторяем, но у многих.