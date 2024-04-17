Привокзальная площадь Иркутска снова лидирует в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства

«Иркутяне ответственно относятся к голосованию. Только за последние несколько дней участие в нем приняли более 10 тысяч жителей. Всего свой выбор сделали уже свыше 62 тысяч человек. До конца апреля каждый желающий может поддержать ту территорию, которая, по его мнению, достойна получить федеральное финансирование и быть включена в нацпроект», — отметил мэр Руслан Болотов.