Привокзальная площадь Иркутска снова лидирует в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства

Свой выбор жители города делают на платформе 38.gorodsreda.ru.
«Иркутяне ответственно относятся к голосованию. Только за последние несколько дней участие в нем приняли более 10 тысяч жителей. Всего свой выбор сделали уже свыше 62 тысяч человек. До конца апреля каждый желающий может поддержать ту территорию, которая, по его мнению, достойна получить федеральное финансирование и быть включена в нацпроект», — отметил мэр Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас в лидерах площадь у железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». Ее поддержали 15626 человек. В случае победы здесь смонтируют наружное освещение, установят скамейки и урны, проведут озеленение, устройство покрытий и мест для тихого отдыха.
Второе место занимает территория у танка «Иркутский комсомолец». За нее отдали 14633 голоса. Запланировано обустройство удобных пешеходных маршрутов, малых архитектурных форм и паркового освещения.
Замыкает тройку лидеров парк «Комсомольский». Его выбрали 8472 иркутянина. На объекте предусмотрено озеленение, монтаж освещения, установка малых архитектурных форм, пешеходные дорожки и места для тихого отдыха.
На четвертом месте — площадь Декабристов (6774 голоса), на пятом — аллея «Здоровья» на улице Розы Люксембург (6491 голос), на шестом — Падь Долгая (4343 голоса), на седьмом — Сад Томсона (1858 голосов), на восьмом — улица Карла Маркса (1546 голосов), на девятом — сквер у драматического театра имени Охлопкова (1289 голосов), на десятом — Русско-Амурский мемориальный комплекс (1210 голосов).
Жители города старше 14 лет могут сделать свой выбор на сайте 38.gorodsreda.ru/до 30 апреля.