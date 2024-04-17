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Мэр Кемерова рассказал, что хочет улучшить в Кировском в честь его 90-летия

Дмитрий Анисимов прошёлся по новой набережной и поговорил с кировчанами.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, что улучшат и сделают в честь 90-летия Кировского района. Глава города прошёлся по новой набережной, которую восстановили шесть лет назад, и спросил кировчан, чего им не хватает в своём районе.

«Благоустройство центральной аллеи по улице 40 лет Октября и сквера возле Дворца культуры имени 50-летия Октября. Эти общественные пространства — лицо района. К сожалению, много лет им почти не уделялось внимание. Мы обязательно обновим Доску Почета. Установим в начале аллеи большие хорошие часы — взамен когда-то утраченных», — поделился планами развития района Дмитрий Анисимов.

Также в этом году отремонтируют сквер на улице Леонова, дорогу по улицам Матросова и Потемкина и начнут ремонт Инициативной.

Одна из жалоб, которую высказали кемеровчане, — отсутствие маршруток из Кировского и в него. Мы писали, что на маршрутах до этого района правоохранители недавно нашли множество нарушений и обязали перевозчика их устранить. Также в этом году отремонтируют шоссе Егорова в Кировском районе, которое связывает город с трассой Яшкино — Тайга. Дорожники приведут в порядок полуторакилометровый участок от АЗС на ул. Стройгородок до выезда из города.