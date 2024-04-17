Мэр Кемерова рассказал, что хочет улучшить в Кировском в честь его 90-летия

Одна из жалоб, которую высказали кемеровчане, — отсутствие маршруток из Кировского и в него. Мы писали, что на маршрутах до этого района правоохранители недавно нашли множество нарушений и обязали перевозчика их устранить. Также в этом году отремонтируют шоссе Егорова в Кировском районе, которое связывает город с трассой Яшкино — Тайга. Дорожники приведут в порядок полуторакилометровый участок от АЗС на ул. Стройгородок до выезда из города.