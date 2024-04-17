«Светоловолосая нимфа, отзовись»: сибиряк влюбился в девушку на концерте Горшенева, а она сама нашла его в соцсетях

— Четыре дня я маялся, буквально места себе не находил. Все проверял сообщения: откликнется или нет… Ни имени, ни фамилии, даже возраста не знал! Но надеялся и верил, что та, в кого влюбился с первого взгляда, все-таки отзовется… — делится с корреспондентом КП-Иркутск 38-летний Валерий Иванов из Иркутска. Вечером 12 апреля он пошел на концерт группы «Горшенев». На танцполе заприметил девушку. Признается, не мог оторвать от нее глаз.
— Заметил ее перед началом. Она стояла в серой кофте и джинсах спиной ко мне. Светловолосая нимфа. Я не видел ее лица, но уже тогда почувствовал искру. А потом она повернулась. И я пропал!
Валерий решился подойти, но его опередили — другой мужчина.
— Подумал, может, она с ним пришла. Не стал влезать. Но весь концерт не сводил с нее глаз. После выступления мы снова пересеклись — у гардероба. К ней больше никто не подходил, я понял, что пришла она одна.
«Ищу девушку с концерта “Горшенева” в Иркутске. Я был в черной мастерке, рядом танцевал с тобой. Отзовись, пожалуйста! Не выходишь из сердца…», — писал сибиряк. Прикрепил фото — месторасположение во время выступления, чтобы она смогла узнать.
— Ждал два дня — тишина. Запереживал! Уже даже позвонил в рекламное агентство, чтобы объявление транслировали на огромном баннере у дворца «Труд». Но днем 16 апреля пришло сообщение от нее — от Юлии. По фото в профиле я узнал ее!
«Привет. Кажется, ты меня искал?», — написала сибирячка. Оказалось, Юля узнала себя в записях одного из местных пабликов Валерия. Сердце Юлии, призналась она, свободно.
— Сейчас просто переписываемся. Оказывается, она была приятно удивлена моим поступком. Надеюсь, я ей понравлюсь. На конец апреля запланировали первое свидание — позвал на концерт группы.