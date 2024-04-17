«Светоловолосая нимфа, отзовись»: сибиряк влюбился в девушку на концерте Горшенева, а она сама нашла его в соцсетях

— Четыре дня я маялся, буквально места себе не находил. Все проверял сообщения: откликнется или нет… Ни имени, ни фамилии, даже возраста не знал! Но надеялся и верил, что та, в кого влюбился с первого взгляда, все-таки отзовется… — делится с корреспондентом КП-Иркутск 38-летний Валерий Иванов из Иркутска. Вечером 12 апреля он пошел на концерт группы «Горшенев». На танцполе заприметил девушку. Признается, не мог оторвать от нее глаз.