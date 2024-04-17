В Иркутске студент нашел способ улучшить надежность дронов

Обучающийся в ИРНИТУ Михаил Гришкевич предложил увеличить практичность беспилотников с помощью механического гироскопа, сообщает пресс-служба ИРНИТУ.
— При воздействии на электронный гироскоп летательный аппарат теряет ориентацию в пространстве. Преимуществом нашего проекта является бесперебойная работа БПЛА в затрудненных условиях. Однако для создания качественных механических гироскопов необходимо тщательно рассчитать конструкцию, чтобы обеспечить максимальную точность, — отметил второкурсник Михаил Гришкевич.
После презентации доклада инициативу Гришкевича поддержало руководство вуза. После создания образца механического гироскопа студент подаст заявку на конкурс «Студенческий стартап».
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что команда «Иркутский Политех» одержала победу на областных соревнованиях по хоккею с мячом. Лучших игроков матча отметили в финале.