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В Иркутске студент нашел способ улучшить надежность дронов

Иркутянин планирует самостоятельно модернизировать БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Обучающийся в ИРНИТУ Михаил Гришкевич предложил увеличить практичность беспилотников с помощью механического гироскопа, сообщает пресс-служба ИРНИТУ.

— При воздействии на электронный гироскоп летательный аппарат теряет ориентацию в пространстве. Преимуществом нашего проекта является бесперебойная работа БПЛА в затрудненных условиях. Однако для создания качественных механических гироскопов необходимо тщательно рассчитать конструкцию, чтобы обеспечить максимальную точность, — отметил второкурсник Михаил Гришкевич.

Гришкевич самостоятельно выполнит расчеты и создаст тестовую модель. В дальнейшем студент планирует запустить серийное производство.

После презентации доклада инициативу Гришкевича поддержало руководство вуза. После создания образца механического гироскопа студент подаст заявку на конкурс «Студенческий стартап».

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что команда «Иркутский Политех» одержала победу на областных соревнованиях по хоккею с мячом. Лучших игроков матча отметили в финале.