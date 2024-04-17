В Иркутске студент нашел способ улучшить надежность дронов

— При воздействии на электронный гироскоп летательный аппарат теряет ориентацию в пространстве. Преимуществом нашего проекта является бесперебойная работа БПЛА в затрудненных условиях. Однако для создания качественных механических гироскопов необходимо тщательно рассчитать конструкцию, чтобы обеспечить максимальную точность, — отметил второкурсник Михаил Гришкевич.