В Челябинской области дорожные камеры начнут следить за пешеходными переходами

В Челябинской области собираются «научить» камеры ГИБДД следить за пешеходными переходами и вычислять водителей, которые не уступают пешеходам дорогу на зебре.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, представители ведомства уже встретились с производителями камер и обсудили, как доработать систему слежения.
Водителям, которые не уступают пешеходам, грозят штрафы от 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей. Пока камеры не начали распознавать дополнительный вид нарушений, за ситуацией будут следить инспекторы ДПС.
В Челябинской области с начала года машины сбили 250 человек. По данным регионального министерства общественной безопасности, за январь-март количество наездов на пешеходов выросло на 18%. При этом почти половина аварий происходит именно на переходах.
— С начала года на пешеходных переходах зарегистрировано 116 наездов, в которых шесть человек погибло и 111 получили травмы, — уточнили в УГИБДД.