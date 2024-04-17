Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону: о чем они говорили

Интервью длилось почти час. 10-минутный фрагмент Такер Карлсон опубликовал в недавно созданном Telegram-канале. Беседа началась с обсуждения основанной в 2006 году социальной сети «ВКонтакте». Это был первый крупный проект Дурова, который он создал в 21 год.
В 2014 году Дуров покинул «ВКонтакте». Процесс расставания с детищем Павел назвал болезненным, потому что он потратил много времени и сил на его создание. Он понимал, что оставляет комфортную жизнь, но выбрал свободу. Также Дуров подчеркнул, что приоритет в его жизни — свобода, а не деньги.
Создание Telegram
В ходе интервью предприниматель рассказал, что идея создания Telegram возникла, когда Дуров столкнулся с проблемами безопасности при использовании других средств связи. Николай Дуров, брат Павла, разработал стандарт шифрования, который используется в Telegram по сей день. Теперь, с развитием Telegram-каналов, кроме общего приоритета безопасности и конфиденциальности, у Telegram есть миссия — позволить людям реализовывать свободу слова.
Нападение в США
Находясь в эмиграции, Дуров рассматривал несколько мест, где мог бы развивать новый бизнес. Но в Лондоне, Берлине и Сингапуре он столкнулся с бюрократическими трудностями. Например, в Германии по закону он не мог нанять программистов не из стран Евросоюза.
После этого Дуров намеревался разместить офис Telegram в Сан-Франциско, но передумал, когда подвергся нападению уличных грабителей.
«Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter. Тогда мне это казалось удачной идеей. Для меня это было шоком. Я много путешествую, но это был первый раз, когда на меня напали».
Также в США Дурова обеспокоило внимание ФБР и спецслужб. Как рассказал Павел, во время последнего визита в Америку его программиста попытались завербовать для внедрения бэкдоров в Telegram. Сам миллиардер не раз сталкивался с давлением ФБР — его встречали два агента в аэропорту, а также заявлялись к нему домой. Таким образом спецслужбы США пытались использовать Telegram в своих интересах, но Дуров не хотел вступать в отношения с государством.
В итоге выбор пал на Дубай. По словам Дурова, за семь лет работы в ОАЭ Telegram не испытывал давления со стороны правительства.
В интервью Дуров также отметил, что давление на Telegram оказывают не правительства разных государств, а Apple и Google. По его словам, иногда эти корпорации ограничивают содержание некоторых Telegram-каналов и угрожают блокировкой приложения в своих интернет-магазинах. Тогда команда мессенджера пытается донести до корпораций, что мнение пользователей — законно.
«Эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне. Они ясно дают понять: если мы не будем соблюдать их правила, как они это называют, они удалят Telegram из магазинов».
Об Илоне Маске и Марке Цукерберге
Дуров поддержал покупку X (бывший Twitter — прим.) Илоном Маском. По мнению Павла, нововведения американского предпринимателя позитивно скажутся на всей индустрии социальных сетей.
«Во-первых, это инновации. X пробует много вещей. Некоторые из них окажутся ошибками. Некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются».
Кроме того, Дуров рассказал про встречу с Марком Цукербергом, основателем Meta Platforms, которая состоялась больше 10 лет назад. С его слов, Цукерберг спрашивал, есть ли у него планы международной экспансии, а Дуров — есть ли у Facebook планы наращивать долю в России. Оба, по словам основателя Telegram, ответили «нет», но реализовали эти планы через некоторое время.
Финансовое состояние Дурова
В интервью Дуров раскрыл свое финансовое состояние. По его словам, у него уже больше десяти лет на банковских счетах и в криптовалюте лежат сотни миллионов долларов. При этом, добавил он, деньги лежат практически без дела.