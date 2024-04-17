Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону: о чем они говорили

«Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter. Тогда мне это казалось удачной идеей. Для меня это было шоком. Я много путешествую, но это был первый раз, когда на меня напали».