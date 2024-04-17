И на улице мрачно, и в доме темно — сплошная тоска: Где в Кишинёве и пригородах не будет света в среду, 17 апреля

Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. сообщает, где в среду, 17 апреля 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.
Кишинев, сектор Ботаника:
ул. Кришан Георге 1−29, 2−14, Кришана 1А, 29А, 108, Думитру Морузи 1−27, 2−28, Гренобля 130, 179, 191, Хоря 1−9, 2−6, 6B, 10−14, Ион Водэ Витязул 7−15, 24, Ион Клошка 1−15, 2−16, Петру Унгуряну 1−13, 2−32, 19 с 12:00 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюкань:
ул. Дурлешть, Хынчештское шоссе 102 в интервале времени с 09:30 до 17:00.
ул. Дойна ши Ион Алдя-Теодорович 8, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/6, 14/1, 14/1А, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 72, Ион Пеливан 9, с
ул. Завоюлуй 2, 6, 6Б, 6Д, 6 Г, 6, с
ул. 27 Марта 2−8, 8/1, 3, 3А, 3 В, Барьера Скулень 5, ул. Барьера Скулень 1, Каля Ешилор 15−33, 33/3, Друмул Кручий 26−30, 30А, 31−69, 34−64, 9001, Трей Край 8, Трушень 1−3, 8−10, Цэриний 8−60, 11−61 с
Кишинев, сектор Буюкань, Дурлешты.
ул. Дурлешть, Хынчештское шоссе с 09:30 до 17:00.
ул. Александру чел Бун, ул. Алексея Матеевича, Барбу Лаутару, Чишмелелор, ул. Чишмелелор 1, ул. Чишмелелор 2, ул. Чишмелелор, Дечебал, Ливезилор, ул. Ливизилор 2, Ливиу Дамиан, Михаил Садовяну, Пэчий, Редиул МикШтефан Водэ, Штефан Водэ 1, Штефан Водэ 2, Тудор Владимиреску 2, Василе Лупу частично, с 09:00 до 16:15.
Кишинев, сектор Буюкань, Ватра.
ул. Плопилор, Сергей Богза, Штефан-Водэ частично, с 09:20 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюкань, коммуна Гидигич.
ул. Гидигич в промежутке времени с 09:30 до 13:00.
Штефан чел Маре ши Сфынт с 13:00 до 17:00.
Кишинев, сектор Центр.
ул. Сихаструлуй 29 В с
ул. Георге Асаки 71/7, 75, Владимира Короленко 6, 6/2, 8, 10 с
Кишинев, сектор Центр, Кодру.
ул. Кодру, Кымпулуй 30 с 09:20 до 17:20.
ул. Ливадарилор, Скиноаса-Вале, ул. Сихаструлуй 4 — частично, с 09:10 до 17:10.
Кишинев, сектор Чеканы.
ул. Жинта Латинэ 18−20, 20/1, 23, 30/1, 31/1, 31/3, 32А, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 34 /3, 34/4, 34/5, 34/6, 36, 36/2, 36/3, 36/5, 36/7, 36/8, 36/9, 38, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 42, 42/1, 42/2, 42 /3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 49, Николае Милеску Спатару 2/1, 4 с 08:20 до 17:20.