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В Самаре открыли движение на Волжском проспекте утром 17 апреля

На Волжском проспекте в Самаре вели аварийные работы.

Утром 17 апреля в Самаре снова открыли движение по Волжскому проспекту. По информации известного самарского блогера Евгения Щёкина, движение было открыто в 08.15. Блогер поехал по открытому проспекту и поделился кадрами оттуда.

Напомним, что участок Волжского проспекта в Самаре перекрыли 16 апреля из-за аварийных работ на водоводе, которые выполняли сотрудники «РКС-Самара». Также из-за этого некоторые дома, расположенные неподалеку от места ремонта, на время остались без холодной воды.

Пока был перекрыт проспект, автобус № 61 изменил схему движения.