В Самаре открыли движение на Волжском проспекте утром 17 апреля

Напомним, что участок Волжского проспекта в Самаре перекрыли 16 апреля из-за аварийных работ на водоводе, которые выполняли сотрудники «РКС-Самара». Также из-за этого некоторые дома, расположенные неподалеку от места ремонта, на время остались без холодной воды.