В Кемерове начали строить завод сухих строительных смесей

Как сообщают специалисты кузбасского Минстроя, в Кемерове началось строительство завода сухих строительных смесей. Подрядчик готовит котлован для будущего завода.
«Завод будет производить смеси для конструкционного и неконструкционного ремонта бетона, материалы для крепления горных выработок, для повышения эффективности буровзрывных работ, а также сухие строительные смеси для строительства и отделки помещений», — пишут сотрудники министерства.
Предприятие расположится в Заводском районе города, общая площадь составит 3,5 тысячи кв. метров. Ввести завод в эксплуатацию планируют до конца 2025 года. Ежегодный объём производства составит 132 тысячи тонн продукции.