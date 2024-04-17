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В Кемерове начали строить завод сухих строительных смесей

Подрядчик готовит котлован для будущего завода.

Как сообщают специалисты кузбасского Минстроя, в Кемерове началось строительство завода сухих строительных смесей. Подрядчик готовит котлован для будущего завода.

«Завод будет производить смеси для конструкционного и неконструкционного ремонта бетона, материалы для крепления горных выработок, для повышения эффективности буровзрывных работ, а также сухие строительные смеси для строительства и отделки помещений», — пишут сотрудники министерства.

Предприятие расположится в Заводском районе города, общая площадь составит 3,5 тысячи кв. метров. Ввести завод в эксплуатацию планируют до конца 2025 года. Ежегодный объём производства составит 132 тысячи тонн продукции.