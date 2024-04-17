Топ-5 рецептов вкусной окрошки

Мясо промыть, обсушить бумажной салфеткой и обжарить в небольшом количестве растительного масла до готовности. Можно мясо запечь в духовке или на гриле. Яйца отварить вкрутую, остудить. Отделить у 1 яйца желток и оставить для приготовления соуса. Яйца и белок порезать кубиками. Жареное и копченое мясо вместе с огурцами порезать кубиками. Лук, петрушку и укроп мелко порезать. Приготовить соус: желток растереть с горчицей и добавить 200 г сметаны, все смешать до получения густой однородной массы. Влить в соус квас, хорошо перемешать и убрать в холодильник на полчаса-час. Сложить мясо, зелень с огурцом в одну емкость, добавить соли и перец, перемешать и тоже убрать в холодильник на час. Достать из холодильника, разложить мясо с зеленью и огурцами по тарелкам, залить каждую порцию квасом, ранее смешанным с соусом.