Прокуратура проверит свердловскую больницу, где ремонта не было 30 лет

Как писал ЕАН, 14 ноября житель Рефтинского Егор Перминов рассказал президенту Владимиру Путину во время прямой линии о плохом состоянии здания больницы. Путин в ответ взял на заметку этот вопрос и пообещал, что эту проблему будут решать. В тот же день в больницу по поручению губернатора Евгения Куйвашева выехал глава свердловского минздрава Андрей Карлов.