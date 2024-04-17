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Прокуратура проверит свердловскую больницу, где ремонта не было 30 лет

Прокуратура начала проверку после жалоб пациентов инфекционного отделения Богдановичской районной больницы на отсутствие капитального ремонта. Местные жители утверждают, что ремонта в учреждения не было 30 лет.

Как сообщили ЕАН в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, к проверке привлекут специалистов Роспотребнадзора. Санитарные врачи оценят условия, в которых лечат пациентов.

Надзорное ведомство также запросило информацию у свердловского минздрава о суммах, которые выделяли больнице. Речь идет о средствах, предоставленных на содержание помещений и ведение медицинской деятельности.

Как писал ЕАН, 14 ноября житель Рефтинского Егор Перминов рассказал президенту Владимиру Путину во время прямой линии о плохом состоянии здания больницы. Путин в ответ взял на заметку этот вопрос и пообещал, что эту проблему будут решать. В тот же день в больницу по поручению губернатора Евгения Куйвашева выехал глава свердловского минздрава Андрей Карлов.

Прокуратура