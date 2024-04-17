Вода в Урале продолжает прибывать

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области, по состоянию на 8:00 за прошедшие сутки в реке Урал в Атырауской области за счет поступления воды с территории ЗКО уровень изменился:
- На гидропосту р. Урал — поселок Индербор. Уровень — на отметке 547 см, подъем составил 9 см, общий подъем с начала паводка — 324 см,
- р. Урал — поселок Махамбет. Уровень встал на отметке 672 см, подъем составил 8 см, общий подъем с начала паводка — 355 см,
- На гидропосту р. Урал — город Атырау. Уровень — на отметке 396 см, подъем составил 9 см, общий подъем с начала паводка — 205 см.
Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.
«На 17 апреля из Ириклинского водохранилища приток составляет 436 м³/с, сброс составляет 345 м³/с».
Отметим, что за сутки рост уровня воды в Урале оказался меньше, чем сутками ранее.