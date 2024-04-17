Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода в Урале продолжает прибывать

Вода в реке Урал по состоянию на 17 апреля продолжает прибывать, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области, по состоянию на 8:00 за прошедшие сутки в реке Урал в Атырауской области за счет поступления воды с территории ЗКО уровень изменился:

  • На гидропосту р. Урал — поселок Индербор. Уровень — на отметке 547 см, подъем составил 9 см, общий подъем с начала паводка — 324 см,
  • р. Урал — поселок Махамбет. Уровень встал на отметке 672 см, подъем составил 8 см, общий подъем с начала паводка — 355 см,
  • На гидропосту р. Урал — город Атырау. Уровень — на отметке 396 см, подъем составил 9 см, общий подъем с начала паводка — 205 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

«На 17 апреля из Ириклинского водохранилища приток составляет 436 м³/с, сброс составляет 345 м³/с».

говорится в распространенном сообщении.

Отметим, что за сутки рост уровня воды в Урале оказался меньше, чем сутками ранее.