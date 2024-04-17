Паводки в Казахстане: что известно к этому часу

В регионах продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ.
На сегодняшний день вернулись в свои дома 16 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 6 950 человек, из них 3 113 детей.
Благодаря оперативным мерам из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и домашних животных. С начала паводка спасено и эвакуировано 116 949 человек, из них дети — 40 781, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 3 878 человек, из них 1 501 ребенок. В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных.
Проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использования дронов.
В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях отведена вода из 3 709 жилых домов и 2 475 дворовых территорий. Остаются подтопленными 5 837 частных жилых дома и 1 353 дворовые территории. Откачано более 9,8 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка 2,9 миллиона единиц мешкотары и 1,4 миллиона тонн инертного материала.
В пострадавшие регионы доставлено 3 577 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами.
Отработано 1 857 обращений на горячую линию. Психологи Центра медицины катастроф МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах и посредством телефонов горячей линии.
На контроле остается 81 перелив автодорог, 69 размывов автодорог, из них 10 мостов и 59 дорожных полотен. На контроле 72 населенных пункта без транспортного сообщения, где созданы и куда доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.
В Северо-Казахстанской области из-за подъема уровня воды в реке Есиль в селах продолжаются работы по заблаговременной эвакуации из сел Кустовое, Вагулина, Красноярка, Соколовка, Долматово Кызылжарского района, подтоплено 27 частных жилых домов. Всего эвакуировано 2 465 человек, которые размещены в эвакуационных пунктах и у родственников. Также подтоплено 211 частных жилых домов и одно здание в микрорайоне Подгора в Петропавловске. Жители были заблаговременно эвакуированы. Мониторинг за уровнем реки Есиль продолжается.
В Актюбинской области из села Куйылыс Иргизского района посредством воздушного судна заблаговременно эвакуированы в пункт временного размещения села Иргиз 96 человек и доставлено 2 тонны гуманитарной помощи. В селе Куйылыс продолжаются берегоукрепительные работы на реке Торгай. В селе Нура подтоплено 24 частных жилых дома.
В Западно-Казахстанской области из дачных массивов Уральска заблаговременно эвакуировано 40 человек, которые размещены у родственников. Из населенных пунктов Каратобе и Жалпактау Каратобинского и Казталовского районов посредством плавсредств через реки Калдыгайты и Караозен переправлено 223 человека. Работы по возведению, укреплению защитных дамб и мониторингу уровня воды на реке Урал продолжаются.
В Акмолинской области в селе Ишимское Жаксынского района подтоплено 6 частных жилых домов. Жители были заблаговременно эвакуированы.
В Костанайской области из села Тауыш в село Торгай Джангельдинского района посредством плавсредств и вертолетом проводилась переправа жителей и доставка 2 тонн гуманитарной помощи.
В Туркестанской области в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя в горных районах и потока воды со склона горы в селе Акбастау Байдибекского района произошло подтопление 17 дворовых территорий. Проведены работы по укладке мешкотары, очистке арычной системы и отводу воды. Угрозы населенному пункту нет.
В Жамбылской области из-за выпадения обильных дождевых осадков произошло подтопление 30 дворовых территорий и здания села Жасоркен Жамбылского района. Вода с подтопленных территорий откачана в полном объеме, всего 7 138 кубометров.
На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах в круглосуточном режиме задействовано свыше 46 417 человек, более 4 351 единицы техники, 873 водооткачивающих и 308 плавательных средств, 16 воздушных судов МЧС, Минобороны, МВД, КНБ, СГО, акиматов и организаций.