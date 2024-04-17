Паводки в Казахстане: что известно к этому часу

В Северо-Казахстанской области из-за подъема уровня воды в реке Есиль в селах продолжаются работы по заблаговременной эвакуации из сел Кустовое, Вагулина, Красноярка, Соколовка, Долматово Кызылжарского района, подтоплено 27 частных жилых домов. Всего эвакуировано 2 465 человек, которые размещены в эвакуационных пунктах и у родственников. Также подтоплено 211 частных жилых домов и одно здание в микрорайоне Подгора в Петропавловске. Жители были заблаговременно эвакуированы. Мониторинг за уровнем реки Есиль продолжается.