Шесть воронежских маршрутов временно изменят схемы движения

В этот период автобусы №№ 16, 35, 38, 63, 74 будут с улицы 45-й Стрелковой дивизии направляться по улицам Донской, Беговой, Новгородской и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Новгородской, по Беговой, Донской, 45-й Стрелковой Дивизии и далее по маршрутам. А автобус № 37 — с улицы 45-й Стрелковой дивизии по Донской, Беговой, Новгородской и далее по маршруту.