Потоп в аэропорту Дубая: когда Air Astana отправит пассажиров

«Air Astana сообщает, что перенесенные из-за затопления аэродрома вчерашние рейсы KC206 Дубай-Астана и KC898 Дубай-Алматы запланированы к вылету 17 апреля на 10.30 и 13.10 часов по времени Дубая».
В компании подчеркнули, что в связи с закрытием из-за подтопления дорог пассажиров разместили в терминале и предоставили им питание, напитки и пледы.
Статус рейсов доступен на сайте авиакомпании.
Накануне, 16 апреля на Дубай обрушились сильные ливни. Из-за осадков движение по некоторым улицам эмирата оказалось невозможным. Улицы затоплены и власти просят госслужащих работать из дома. Школы перешли на онлайн-обучение.