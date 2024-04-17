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Потоп в аэропорту Дубая: когда Air Astana отправит пассажиров

АСТАНА, 17 апр — Sputnik. Авиакомпания Air Astana (национальный авиаперевозчик — Sputnik) сообщила, когда из Дубая отправятся задержанные накануне рейсы.

Источник: Sputnik.kz

«Air Astana сообщает, что перенесенные из-за затопления аэродрома вчерашние рейсы KC206 Дубай-Астана и KC898 Дубай-Алматы запланированы к вылету 17 апреля на 10.30 и 13.10 часов по времени Дубая».

подчеркивается в сообщении.

В компании подчеркнули, что в связи с закрытием из-за подтопления дорог пассажиров разместили в терминале и предоставили им питание, напитки и пледы.

Статус рейсов доступен на сайте авиакомпании.

Накануне, 16 апреля на Дубай обрушились сильные ливни. Из-за осадков движение по некоторым улицам эмирата оказалось невозможным. Улицы затоплены и власти просят госслужащих работать из дома. Школы перешли на онлайн-обучение.