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В некоторых локациях Ташкента до вечера отключили свет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Ташкенте специалисты проведут запланированные ремонтные работы. Из-за этого в трех районах частично отключили электричество, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации столичного филиала РЭС, до 17:00 света не будет в следующих локациях:

  • махалля «Урикзар» Учтепинского района;
  • махалля «3-Чарх Камолон» Чиланзарского района.
  • махалля «Богбон» Яшнабадского района.

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