В некоторых локациях Ташкента до вечера отключили свет

По информации столичного филиала РЭС, до 17:00 света не будет в следующих локациях:
- махалля «Урикзар» Учтепинского района;
- махалля «3-Чарх Камолон» Чиланзарского района.
- махалля «Богбон» Яшнабадского района.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Ташкенте специалисты проведут запланированные ремонтные работы. Из-за этого в трех районах частично отключили электричество, передает корреспондент Podrobno.uz.
По информации столичного филиала РЭС, до 17:00 света не будет в следующих локациях: