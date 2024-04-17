В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары

По данным Башгидрометеоцентра, среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7−12°.
По прогнозам синоптиков, 18 и 19 апреля температура днем составит +19… +24°, ночью +9… +14°. На севере республики ожидаются кратковременные дожди.
С 18 по 22 апреля в Башкирии местами прогнозируется аномально жаркая погода.
По данным Башгидрометеоцентра, среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7−12°.
По прогнозам синоптиков, 18 и 19 апреля температура днем составит +19… +24°, ночью +9… +14°. На севере республики ожидаются кратковременные дожди.