За кузбасской сельхозпродукцией будут следить из Новосибирска

Как сообщает ТАСС, полномочия Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям распространят и на Кемеровскую область. Управление получит название Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Руководитель ведомства Александр Баев объяснил, что объединение поможет обобщить лучшие практики ведения сельхозпроизводства и проверять исполнение федерального законодательства при производстве сельхозпродукции. Одной из задач станет выявление фальсификата, особенно поступающего в детские сады и школы.
Для выявления нарушений специалисты применяют искусственный интеллект.
«468 социальных учреждений были промониторены в прошлом году, и уже 213 социальных учреждений отмониторены в этом году. Статистика такая, что 50% поступаемой продукции идут с тем или иным отклонением от норм», — цитируют журналисты слова замруководителя управления Алексея Магерова.