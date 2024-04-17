За кузбасской сельхозпродукцией будут следить из Новосибирска

«468 социальных учреждений были промониторены в прошлом году, и уже 213 социальных учреждений отмониторены в этом году. Статистика такая, что 50% поступаемой продукции идут с тем или иным отклонением от норм», — цитируют журналисты слова замруководителя управления Алексея Магерова.