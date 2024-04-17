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За кузбасской сельхозпродукцией будут следить из Новосибирска

Полномочия управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям распространят и на Кузбасс.

Как сообщает ТАСС, полномочия Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям распространят и на Кемеровскую область. Управление получит название Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Руководитель ведомства Александр Баев объяснил, что объединение поможет обобщить лучшие практики ведения сельхозпроизводства и проверять исполнение федерального законодательства при производстве сельхозпродукции. Одной из задач станет выявление фальсификата, особенно поступающего в детские сады и школы.

Для выявления нарушений специалисты применяют искусственный интеллект.

«468 социальных учреждений были промониторены в прошлом году, и уже 213 социальных учреждений отмониторены в этом году. Статистика такая, что 50% поступаемой продукции идут с тем или иным отклонением от норм», — цитируют журналисты слова замруководителя управления Алексея Магерова.