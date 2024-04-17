Начался монтаж купола в центральном кластере МГТУ имени Н. Э. Баумана

«Это, пожалуй, самая амбициозная задача на участке строительства центрального кластера МГТУ имени Н. Э. Баумана — установка купольной конструкции весом около 100 тонн, которая будет возвышаться на 40 метров над землей. Диаметр внешнего кольца купольной конструкции составит 78 метров, а внутреннего — 46,5 метра», — заявил Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что на опорной балке между пятью корпусами центрального кластера уже установлено 22 металлических подъемных крана. На каждом из них будет закреплена лебедка для синхронного подъема купольной конструкции, укрупненная сборка которой выполнена на земле.
«После подъема и установки строители нанесут на конструкцию огнезащиту, обеспечат устройство лотков для кабелей освещения и мембраны», — отметил Андрей Бочкарев.
По расчетам и проектным решениям конструкция кровли должна уверенно выдержать все возможные сочетания климатических и прочих эксплуатационных нагрузок.
Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что для крепления конструкции будут использованы канаты диаметром 42, 62, 72 миллиметра из высокопрочной стали с пределом прочности 1570 мегапаскалей. Их совокупная длина составит 2054 метра.
«Общая площадь центрального кластера с учетом стилобата будет почти 60 тысяч “квадратов”. Проектом предусмотрена единая стилистика фасадных решений для всех пяти корпусов. Интересные геометрические формы создадут динамичный и запоминающийся образ объекта. На стеклянных фасадах, общая площадь которых составит около 30 тысяч квадратных метров, а высота стеклопакетов будет превышать пять метров, предусмотрена декоративная печать», — рассказал Рафик Загрутдинов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году будет завершено строительство важной части будущего технологического кампуса МГТУ — «Квантум-парка» и пяти корпусов центрального кластера.