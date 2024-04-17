Начался монтаж купола в центральном кластере МГТУ имени Н. Э. Баумана

«Общая площадь центрального кластера с учетом стилобата будет почти 60 тысяч “квадратов”. Проектом предусмотрена единая стилистика фасадных решений для всех пяти корпусов. Интересные геометрические формы создадут динамичный и запоминающийся образ объекта. На стеклянных фасадах, общая площадь которых составит около 30 тысяч квадратных метров, а высота стеклопакетов будет превышать пять метров, предусмотрена декоративная печать», — рассказал Рафик Загрутдинов.