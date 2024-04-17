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«Печка, старинная маслобойка и сувениры»: в Гурьевском округе откроют Музей русской избы

Новое учреждение появится в посёлке Малиновке.

Источник: Калининград.Ru

В Гурьевском округе создадут Музей русской избы. Учреждение в посёлке Малиновке рассчитывают открыть в сентябре. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала основатель проекта «Русская душа» Татьяна Михайлова.

Музей появится на улице Высоцкого рядом с кафе. Там представят старинные экспонаты, собранные со всей страны: маслобойки, лыжи, ткацкий станок, кухонную утварь и русские игрушки.

«Можно будет полежать на печке, попробовать русскую кухню и настойки, попеть песни и частушки, купить сувениры со всей страны. Будем проводить экскурсии», — рассказала Татьяна Михайлова.

выставки и музеи