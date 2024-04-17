В горадминистрации рассказали, смогут ли снова включить отопление в Калининграде

«В администрацию поступило очень много обращений с просьбой отключить отопление. Установившаяся среднесуточная температура воздуха продержалась больше обозначенного законом времени. Долгосрочные прогнозы показывали высокие положительные значения, поэтому отопительный сезон завершили, — отметили в администрации, — Сейчас котельные уже остановили, идёт подготовка к плановым ремонтным работам, поэтому запустить отопление повторно в этом сезоне уже не получится».