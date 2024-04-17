Что будет, если перестать пить черный чай

Черный чай содержит меньше кофеина, чем кофе, но все равно является источником этого вещества. Если вы прекратите пить черный чай, это может привести к тому, что вы начнете испытывать абстинентный синдром от кофеина, так как ваш организм привык к его ежедневному потреблению.