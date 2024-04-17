В Казань приедут эксперты из Узбекистана, Турции и ОАЭ для оценки города

В Казань в 2024 году приедут эксперты из Узбекистана, Турции и ОАЭ для оценки туристического потенциала города. Это пройдет в рамках информационных туров, сообщает Госкомитет Татарстана по туризму.
В состав делегации войдут туроператоры, журналисты, блогеры, фотографы, представители туризма. Первый тур состоится в мае. Тогда столицу Татарстана посетят представители Узбекистана.
В настоящее время комитет в поисках подрядчика для организации пресс-тура в Казань. На эти цели потребуется 790,5 тысячи рублей. Средства планируют выделить из городского бюджета. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, сообщает «БИЗНЕС Онлайн».
Напомним, из Казани весной 2024 года откроются авиарейсы в Якутск, Кемерово и Улан-Уде.