Politico: фронт ВСУ может рухнуть уже летом

Газета указывает, что офицеры ВСУ в частном порядке признают неизбежность новых территориальных потерь этим летом, вопрос лишь в том, насколько значительными они будут. По оценкам издания, Россия еще «как никогда близка к своим целям» в зоне СВО, в то время как Украина «в ее нынешнем виде останется в прошлом», если только на поле боя не произойдет перелома.