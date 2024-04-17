Politico: фронт ВСУ может рухнуть уже летом

По их мнению, линия фронта ВСУ может рухнуть уже этим летом в результате предполагаемого наступления вооруженных сил РФ, которые превосходят украинскую сторону численностью. Источники издания отметили, что ситуация осложняется нехваткой снабжения, что подрывает моральный дух украинских военных.
Газета указывает, что офицеры ВСУ в частном порядке признают неизбежность новых территориальных потерь этим летом, вопрос лишь в том, насколько значительными они будут. По оценкам издания, Россия еще «как никогда близка к своим целям» в зоне СВО, в то время как Украина «в ее нынешнем виде останется в прошлом», если только на поле боя не произойдет перелома.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский написал в своем Telegram-канале, что ситуация на фронте серьезно обострилась. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, который позволит мобилизовать еще сотни тысяч украинцев.