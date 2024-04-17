В Самаре на Станкозаводе 19−21 апреля проведут дизайн-маркет и фешн-шоу

Известные дизайнеры в пятницу проведут лекции и покажут фильм «Неоновый демон». В субботу состоится музыкально-шумовой фешн шоу-показ «Красный шум», на котором свои коллекции представят российские дизайнеры, в том числе локальные бренды. На воскресенье запланированы лекции и показы фильмов.