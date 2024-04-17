В Самаре на Станкозаводе 19−21 апреля проведут дизайн-маркет и фешн-шоу

С 19 по 21 апреля в Самаре на площадках Станкозавода пройдет «Красный шум» — дизайн-маркет и фэшн-шоу. Также организаторы обещают лекции, кинопоказы, нетворкинг.
— Все три дня с 12 до 20.00 будет открыт маркет российских дизайнеров, — сообщают организаторы.
Известные дизайнеры в пятницу проведут лекции и покажут фильм «Неоновый демон». В субботу состоится музыкально-шумовой фешн шоу-показ «Красный шум», на котором свои коллекции представят российские дизайнеры, в том числе локальные бренды. На воскресенье запланированы лекции и показы фильмов.
Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятия. На лекции, маркет и кинопоказы вход будет свободным для всех.