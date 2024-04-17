Красноярцы помогают в восстановлении «Борта Тюрикова». Уже завершена окраска кабины пилотов

На данный момент уже проведена окраска внутреннего помещения пилотской кабины, отдельных элементов управления, рукояток. В грузовом салоне производится монтаж окон фюзеляжа. Они выполнены согласно чертежам военного времени, оборудованы бойницами для ведения огня и специальными заглушками. Кроме того, смонтировано сантехническое оборудование хвостового туалета. Сейчас устанавливаются сидения в грузовом отсеке, идет подготовка деталей для монтажа рабочего места штурмана и радиста, — сообщает руководитель комиссии Красноярского краевого отделения РГО по сохранению исторической памяти Александр Матвеев.