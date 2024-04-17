Красноярцы помогают в восстановлении «Борта Тюрикова». Уже завершена окраска кабины пилотов

Исторический самолет С-47 DL «Дуглас» (СССР Л-1204) «Борт Тюрикова», который ранее был эвакуирован экспедицией Русского географического общества из таймырской тундры, продолжают восстанавливать в Новосибирске.
Сейчас с ним работает местная компания «Геликоптер» в специальном ангаре.
Реставрацию планируют завершить в конце 2024 года. После этого «Борт Тюрикова» вернут в Красноярск как музейный экспонат.
Специалисты отмечают, что сейчас работа ведется в сложных условиях из-за удорожания деталей и трудностей в поставках оригинальных материалов.
В течение всего периода восстановления новосибирским специалистам помогает Красноярское краевое отделение РГО.
На данный момент уже проведена окраска внутреннего помещения пилотской кабины, отдельных элементов управления, рукояток. В грузовом салоне производится монтаж окон фюзеляжа. Они выполнены согласно чертежам военного времени, оборудованы бойницами для ведения огня и специальными заглушками. Кроме того, смонтировано сантехническое оборудование хвостового туалета. Сейчас устанавливаются сидения в грузовом отсеке, идет подготовка деталей для монтажа рабочего места штурмана и радиста, — сообщает руководитель комиссии Красноярского краевого отделения РГО по сохранению исторической памяти Александр Матвеев.
Как напоминают в РГО, уникальный самолет «Дуглас С-47» был доставлен во время Великой Отечественной войны в СССР из США по Красноярской воздушной трассе «Алсиб». В 1947 году этот самолет совершил аварийную посадку на севере края.