«Вас здесь не стояло»: в Новосибирске планируют снести 18 нестационарных объектов

А вот у торгового павильона в Калининском районе на ул. Рассветной, который тоже стоит в списке на демонтаж, есть шанс остаться на месте. Его один раз уже хотели снести, но в марте 2024 года передумали и вынесли «решение об отмене решения о сносе».