«Вас здесь не стояло»: в Новосибирске планируют снести 18 нестационарных объектов

В списке, предложенном для обсуждения на комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города 18 наименований. Больше всего таких объектов в Ленинском районе — семь. Среди них киоск по продаже прессы на улице Станиславского, 7, а также стоящий напротив него киоск с мороженым по ул. Станиславского, 8.
На улице Волховской планируют снести ремонтную мастерскую, а также два торговых павильона, находящихся по одному и тому же адресу: ул. Волховская, 33. Вместе с торговыми павильонами под снос пойдут автостоянка и будка охранника.
Кроме того, по улице Пермской мэрия намерена убрать четыре металлических гаража, у которых какие-либо договоры аренды муниципальной земли и вовсе отсутствуют.
Пять подобных объектов, скорее всего, прекратят свое существование в Октябрьском районе. Здесь по истечении договоров аренды вне закона оказались два торговых павильона — на ул. Выборной и на Ключ-Камышенском плато, принадлежащие одному предпринимателю.
Также в «черный список» попал целый торговый городок на Гусинобродском тракте, включающий павильоны, холодильники, навесы и прочее. В графе «сведения о документе, являющемся основанием для установки объекта» написано «отсутствуют».
Печально, что в этот список попала площадка для выгула собак на ул. Татьяны Снежиной. Ее тоже планируют снести по причине отсутствия правоустанавливающих документов.
В Кировском районе вне закона оказались сразу три торговых павильона и строительный вагончик. У всех этих объектов отсутствуют не только правоустанавливающие документы, но даже сведения о собственниках.
А вот у торгового павильона в Калининском районе на ул. Рассветной, который тоже стоит в списке на демонтаж, есть шанс остаться на месте. Его один раз уже хотели снести, но в марте 2024 года передумали и вынесли «решение об отмене решения о сносе».
Екатерина СОСНИНА.