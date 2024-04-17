В Новосибирске рассказали об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка

«При этом, ущерб будет нанесен не только здоровью животных, но и экономике хозяйствующих субъектов, в которых будет зарегистрирован очаг инфекционного заболевания, а также экономике региона в целом (в связи с установлением ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции по условиям регионализации)», — сообщили в управления ветеринарии Новосибирской области Atas.Info.