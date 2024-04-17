В Новосибирске рассказали об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка

По данным на апрель 2024 года, в Новосибирской области зарегистрировано 460 скотомогильников, в том числе 9 сибиреязвенных захоронений. Их затопление несёт угрозу возникновения и распространения заразных болезней животных, в том числе опасных для человека.
«При этом, ущерб будет нанесен не только здоровью животных, но и экономике хозяйствующих субъектов, в которых будет зарегистрирован очаг инфекционного заболевания, а также экономике региона в целом (в связи с установлением ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции по условиям регионализации)», — сообщили в управления ветеринарии Новосибирской области Atas.Info.
В ведомстве добавили, что в Новосибирской области отсутствуют попадающие в потенциальную зону подтопления скотомогильники. В связи с этим проведение специальных мероприятий не требуется.
Другие скотомогильники постепенно должны ликвидироваться. С января 2022 года было ликвидировано 348 скотомогильников, до конца года будет ликвидировано еще 108 скотомогильников.
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