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В Новосибирске рассказали об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка

По данным на апрель 2024 года, в Новосибирской области зарегистрировано 460 скотомогильников, в том числе 9 сибиреязвенных захоронений.

Источник: ТУАД

По данным на апрель 2024 года, в Новосибирской области зарегистрировано 460 скотомогильников, в том числе 9 сибиреязвенных захоронений. Их затопление несёт угрозу возникновения и распространения заразных болезней животных, в том числе опасных для человека.

«При этом, ущерб будет нанесен не только здоровью животных, но и экономике хозяйствующих субъектов, в которых будет зарегистрирован очаг инфекционного заболевания, а также экономике региона в целом (в связи с установлением ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции по условиям регионализации)», — сообщили в управления ветеринарии Новосибирской области Atas.Info.

В ведомстве добавили, что в Новосибирской области отсутствуют попадающие в потенциальную зону подтопления скотомогильники. В связи с этим проведение специальных мероприятий не требуется.

Павших от сибирской язвы животных герметично изолируют, затем их состояние мониторят. Возбудитель сибирской язвы в земле может хранить опасные свойства столетиями.

Другие скотомогильники постепенно должны ликвидироваться. С января 2022 года было ликвидировано 348 скотомогильников, до конца года будет ликвидировано еще 108 скотомогильников.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что школьники рассказали подробности стрельбы возле лицея в Новосибирске.

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