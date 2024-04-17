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Дожди и +14 прогнозируется в Беларуси 17 апреля

Синоптики сказали про дожди и +14 градусов в Беларуси в среду, 17 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 54% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 17 апреля, в среду, ожидаются дожди и до +14 градусов, сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать облачная с прояснениями погода, однако местами возможны кратковременные дожди. Ветер окажется западным, северо-западным, местами порывистым. В дневное время температура воздуха составит от +8 до +14 градусов.

В Минске ожидается облачно с прояснениями и без осадков. Ветер прогнозируется западный, северо-западный. Утром температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, в дневное время — от +10 до +12 градусов. Вечером ожидается от +6 до +8 градусов.