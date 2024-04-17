Дожди и +14 прогнозируется в Беларуси 17 апреля

В Беларуси 17 апреля, в среду, ожидаются дожди и до +14 градусов, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать облачная с прояснениями погода, однако местами возможны кратковременные дожди. Ветер окажется западным, северо-западным, местами порывистым. В дневное время температура воздуха составит от +8 до +14 градусов.
В Минске ожидается облачно с прояснениями и без осадков. Ветер прогнозируется западный, северо-западный. Утром температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, в дневное время — от +10 до +12 градусов. Вечером ожидается от +6 до +8 градусов.