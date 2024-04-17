Дожди и +14 прогнозируется в Беларуси 17 апреля

В Минске ожидается облачно с прояснениями и без осадков. Ветер прогнозируется западный, северо-западный. Утром температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, в дневное время — от +10 до +12 градусов. Вечером ожидается от +6 до +8 градусов.