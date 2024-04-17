За три года в Казахстане незаконно выдали 60 тысяч водительских прав

Антикоррупционная служба выявила коррупционные риски при регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Применявшаяся с 2011 года система регистрации автотранспорта, была коррупционно уязвима: недобросовестные сотрудники вносили недостоверные данные и выдавали поддельные документы. За три года агентство расследовало 23 уголовных дела. Свыше 3 тыс. нелегальных машин поставлено на учет, незаконно выдано 60 тыс. водительских удостоверений. Уполномоченным органам внесены соответствующие рекомендации, часть из них уже реализована», — сообщили в Антикоре.
Например, запущены новые информационные системы по регистрации автотранспорта в СпецЦОНах и МВД. Исключены возможности для корректировки данных при оформлении и рассмотрении заявок. Вносить изменения может теперь только Комитет административной полиции. Упрощена процедура регистрации заявок. Теперь для этого необходимо ввести лишь ИИН, а остальные данные автоматически заполняются из других информационных систем. При этом система сама проверит оплату обязательных платежей, штрафов и квитанций банков второго уровня.
«В 2022 году собрано 10,6 млрд тенге за регистрацию 9,4 тыс. автомашин, в 2023 году с учетом легализации поступило 91,3 млрд тенге при регистрации 10,2 тыс. автомашин. В результате исключения указанных рисков в прошлом году поступление в бюджет увеличилось в девять раз», — указали в ведомстве.
Серьезные коррупционные риски выявлены и при выдаче водительских удостоверений через «подмену лиц и результатов экзаменов посредством удаленного доступа к компьютерам».
По рекомендациям агентства внедрены меры контроля, в том числе обязательная биометрия и видеофиксация процесса в прямом эфире для общественного контроля. Урегулированы процедуры пересдачи экзаменов. Количество повторных попыток ограничено двумя разами, а в случае не прохождения через три месяца или использования запрещенных предметов через шесть месяцев.
«Благодаря внедрению новых информационных систем удалось значительно сократить риски для формального прохождения экзаменов. В целом, внедрение новых информационных систем положительно отразилось на всей деятельности в данной сфере. На сегодняшний день агентство организовало проведение общественного мониторинга процедур получения водительских удостоверений и регистрации транспорта. К этой работе привлечены антикоррупционные волонтеры», — сообщили в Антикоре.
В агентстве напомнили, что в декабре 2023 года внесены важные поправки в законодательство, касающиеся отнесения работников ЦОНов к субъектам коррупции. Данные изменения вступят в силу с января 2025 года.