Купить современные вещи и сдать устаревшие. Красноярцев приглашают на «Индустрия маркет»

Дополнять настроение будут красноярские диджеи, кавер-группа и музыканты. На время мероприятия в «Квадрате» установят фотозоны для ярких селфи, а в первый день на одной из площадок съемку в стиле стритстайл также проведет фотограф Маша Джонсон.