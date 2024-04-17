Купить современные вещи и сдать устаревшие. Красноярцев приглашают на «Индустрия маркет»

В эти дни свою продукцию представят более 60 местных компаний. Это дизайнеры одежды, художники, производители аксессуаров, декора, косметики, мебели, посуды, сувениров, открыток, сладостей.
Дополнять настроение будут красноярские диджеи, кавер-группа и музыканты. На время мероприятия в «Квадрате» установят фотозоны для ярких селфи, а в первый день на одной из площадок съемку в стиле стритстайл также проведет фотограф Маша Джонсон.
В дни маркета будет работать детская комната с сухим бассейном, детской мебелью, раскрасками и игрушками. Там юные гости будут под присмотром воспитателей. В это время взрослые могут посетить мастер-классы, на которых изготовят чокеры, кулоны, кольца или научатся ухаживать за комнатными растениями.
Для участия в них необходима регистрация, подробности — по ссылке.
Так, можно послушать лекции о влиянии стиля и трендов на развитие личного бренда, о причинах популярности винтажа и его интеграции в современность, об обновлении квартиры или офиса без глобального ремонта.
В перерывах между покупками, фотосессиями и мастер-классами можно будет перекусить в десерт-баре от ресторана La Famille.
Откроется маркет 19 апреля в 17:00 и в этот день будет работать до 21:00. В выходные, 20 и 21 апреля, маркет будет открыт с 11:00 до 21:00. Программа активностей на площадке размещена в группе Сибирского института развития креативных индустрий ВКонтакте.
Кстати, посетителям предлагают захватить с собой устаревшую одежду в хорошем состоянии. Ее можно будет сдать в специальный бокс, который на время работы маркета установят в «Квадрате». Затем экоцентр «Круговорот» подарит ей вторую жизнь.