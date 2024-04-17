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В Благовещенском соборе Воронежа выстроилась очередь паломников

В 08:30 в среду, 17 апреля, на пять дней в Воронеж привезли святыню из Казанского собора. В Благовещенском кафедральном соборе выстроилась большая очередь к святыне из Санкт-Петербурга.

Источник: МК.RU Воронеж

Святыня представляет собой ковчег, который привезли из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. В ковчеге находятся части Пояса Пресвятой Богородицы и частицы святых мощей родителей Богородицы — праведных Иоакима и Анны.

Прийти поклониться мощам можно включительно до воскресенья, 21 апреля. Акция проходит в рамках программы «Духовная связь».

Народно-христианские представления наделяют пояс Богородицы свойствами сильнейшего оберега при родах. Около Пояса и мощей молятся о даровании ребенка, о семейном благополучии. По приданию Иоаким и Анна долгое время были бездетными и благодаря своему терпению и упованию, вере и надежде в Бога они обрели свое чадо — Пресвятую деву, родившую Христа.

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