В Благовещенском соборе Воронежа выстроилась очередь паломников

Народно-христианские представления наделяют пояс Богородицы свойствами сильнейшего оберега при родах. Около Пояса и мощей молятся о даровании ребенка, о семейном благополучии. По приданию Иоаким и Анна долгое время были бездетными и благодаря своему терпению и упованию, вере и надежде в Бога они обрели свое чадо — Пресвятую деву, родившую Христа.