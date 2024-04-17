В Благовещенском соборе Воронежа выстроилась очередь паломников

Святыня представляет собой ковчег, который привезли из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. В ковчеге находятся части Пояса Пресвятой Богородицы и частицы святых мощей родителей Богородицы — праведных Иоакима и Анны.
Прийти поклониться мощам можно включительно до воскресенья, 21 апреля. Акция проходит в рамках программы «Духовная связь».
Народно-христианские представления наделяют пояс Богородицы свойствами сильнейшего оберега при родах. Около Пояса и мощей молятся о даровании ребенка, о семейном благополучии. По приданию Иоаким и Анна долгое время были бездетными и благодаря своему терпению и упованию, вере и надежде в Бога они обрели свое чадо — Пресвятую деву, родившую Христа.