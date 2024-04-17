В Красноярске поднялся уровень воды в реке Кача

Красноярцы заметили, как поднялся уровень воды в реке Кача.
Татьяна Лукина, руководитель пресс-службы «КрасКом», сравнила фотографии Качи в Центральном районе Красноярска 10 апреля и 17 апреля. Судя по фотографиям, за неделю уровень поднялся на несколько десятков сантиметров.
Отметим, что ситуацию с паводками и пожарами в крае специалисты мониторят круглосуточно.
Как сообщают синоптики, температура воздуха в Красноярском крае будет в апреле на 1—2 градуса выше средних многолетних значений. Высокий уровень воды ожидается на участках Енисея от села Ворогово до деревни Подкаменная Тунгуска, на реках Большой Пит, Кас и Чулым.
На случай ухудшения обстановки с паводками в крае подготовили 241 пункт временного размещения.