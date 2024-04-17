На пересечении улиц Мири и Митрофана Седина встали троллейбусы, двигавшиеся в направлении улицы Постовой. По данным МЦУ причиной приостановки движения стало повреждение контактной сети. Местные власти призвали горожан быть внимательными при выборе маршрута на работу.
Ранее «Новая Кубань» писала, что в Краснодаре жители более 30 улиц остались без света. Отключение электроэнергии произведут ввиду проведения плановых работ на сетях. Света не будет в Прикубанском округе в период с 9:00 до 17:00.
В Центральном округе Краснодара встали троллейбусы
В Краснодаре сегодня, 17 апреля, остановилось движение общественного транспорта в Центральном округе. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления краевой столицы.
На пересечении улиц Мири и Митрофана Седина встали троллейбусы, двигавшиеся в направлении улицы Постовой. По данным МЦУ причиной приостановки движения стало повреждение контактной сети. Местные власти призвали горожан быть внимательными при выборе маршрута на работу.