В Центральном округе Краснодара встали троллейбусы

На пересечении улиц Мири и Митрофана Седина встали троллейбусы, двигавшиеся в направлении улицы Постовой. По данным МЦУ причиной приостановки движения стало повреждение контактной сети. Местные власти призвали горожан быть внимательными при выборе маршрута на работу.



Ранее «Новая Кубань» писала, что в Краснодаре жители более 30 улиц остались без света. Отключение электроэнергии произведут ввиду проведения плановых работ на сетях. Света не будет в Прикубанском округе в период с 9:00 до 17:00.