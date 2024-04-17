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В Центральном округе Краснодара встали троллейбусы

В Краснодаре сегодня, 17 апреля, остановилось движение общественного транспорта в Центральном округе. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления краевой столицы.

Источник: Новая Кубань

На пересечении улиц Мири и Митрофана Седина встали троллейбусы, двигавшиеся в направлении улицы Постовой. По данным МЦУ причиной приостановки движения стало повреждение контактной сети. Местные власти призвали горожан быть внимательными при выборе маршрута на работу.

Ранее «Новая Кубань» писала, что в Краснодаре жители более 30 улиц остались без света. Отключение электроэнергии произведут ввиду проведения плановых работ на сетях. Света не будет в Прикубанском округе в период с 9:00 до 17:00.