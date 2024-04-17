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Неприятный сюрприз ждет приморцев в выходные: синоптики озвучили прогноз

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля, ФедералПресс. В предстоящие выходные погода в Приморье будет разной. По прогнозу синоптиков, в крае обойдется без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 51% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Reuters

«В ночь на субботу, 20 апреля, осадки прекратятся даже в самых северных районах края. В нижней тропосфере над краем будет располагаться прохладная воздушная масса, и в условиях антициклонального поля усилится ночное выхолаживание приземного слоя воздуха», — сообщает Примпогода.

В континентальных районах Приморья минимальные температуры воздуха будут в пределах −4…+1 градусов, на южном побережье — до + 6 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+16 градусов.

Ночью в воскресенье отрицательные температуры сохранятся только на северо-востоке и местами на востоке Приморье. В остальных районах станет теплее на 2−5 градусов. Максимальные температуры существенно не изменятся.

Во Владивостоке в субботу ожидается переменная облачность без осадков, будет дуть слабый, периодами умеренный ветер. Ночью температура воздуха будет в пределах +3…+5 градусов, днем — до +14 градусов.

В воскресенье также будет облачно, днем ожидается сильный юго-восточный ветер. Ночные температуры существенно не изменятся. Днем воздух прогреется до +9…+12 градусов.

Напомним, на следующей неделе в Приморье прогнозируют ухудшение погоды. По предварительным прогнозам, практически всю неделю будут идти дожди.