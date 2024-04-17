Неприятный сюрприз ждет приморцев в выходные: синоптики озвучили прогноз

«В ночь на субботу, 20 апреля, осадки прекратятся даже в самых северных районах края. В нижней тропосфере над краем будет располагаться прохладная воздушная масса, и в условиях антициклонального поля усилится ночное выхолаживание приземного слоя воздуха», — сообщает Примпогода.