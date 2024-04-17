Власти Екатеринбурга рассказали о качестве питьевой воды

Градус жесткости во всех районах Екатеринбурга лучше норматива почти в три раза — 2,61 из допустимых семи. От удаленности района от фильтровальных станций зависти и разница в показателях качества питьевой воды в распределительной сети между районами. На головных сооружениях водопровода подготавливается 20% питьевой воды города, а оставшиеся 80% — на западной фильтровальной станции.