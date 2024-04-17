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Власти Екатеринбурга рассказали о качестве питьевой воды

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге качество питьевой воды находится под контролем специалистов и соответствует нормам СанПиН. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: Freepik

Уровень содержания остаточного хлора составляет от 0,8 до 1,2 миллиграмм на кубический дециметр. В марте самые низкие показатели цветности, как отмечается, были зафиксированы на территории Кировского и Чкаловского районов, а паразитологические, вирусологические и микробиологические показатели, как и ранее, равны нулю.

Градус жесткости во всех районах Екатеринбурга лучше норматива почти в три раза — 2,61 из допустимых семи. От удаленности района от фильтровальных станций зависти и разница в показателях качества питьевой воды в распределительной сети между районами. На головных сооружениях водопровода подготавливается 20% питьевой воды города, а оставшиеся 80% — на западной фильтровальной станции.

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