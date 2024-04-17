В Воронежскую область вернется 28-градусная жара 18 апреля

В Воронежскую область днем четверга, 18 апреля, вернется аномальная жара. Столбики термометров могут подняться до +28 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди, грозы и ветер с порывами до 17 м/сек. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.