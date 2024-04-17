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В Воронежскую область вернется 28-градусная жара 18 апреля

Синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 47% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежскую область днем четверга, 18 апреля, вернется аномальная жара. Столбики термометров могут подняться до +28 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди, грозы и ветер с порывами до 17 м/сек. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.

В столице Черноземья воздух прогреется максимум до +25 градусов. Ожидается кратковременный дождь. Порывы южного ветра достигнут максимум 12 м/сек.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что из-за осадков число районов Воронежской области, где установлен IV (высокий) класс пожарной опасности, сократилось до восьми. На территории 15 муниципальных образований региона действует II степень пожароопасности — низкая. В еще 11 районах пожарная опасность отсутствует.