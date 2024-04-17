Умерла 39-летняя преподаватель Пермского университета Елизавета Еленская

«До последних дней жизни она являлась старшим преподавателем кафедры фундаментальной математики. Елизавета Юрьевна была добросовестным, отзывчивым, светлым, добрым и чутким человеком. Именно таким она останется в памяти своих коллег и друзей», — отметили в Пермском университете.