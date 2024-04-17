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Умерла 39-летняя преподаватель Пермского университета Елизавета Еленская

Ей было 39 лет.

Источник: пресс-служба ПГНИУ

Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Елизавета Еленская умерла в возрасте 39-ти лет.

Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения. Женщины скончалась 16 апреля после тяжёлой болезни.

Елизавета Еленская окончила механико-математический факультет ПГНИУ в 2001 году. Свой академический путь она продолжила в магистратуре, поле которой завершила обучение в аспирантуре по направлению «Вещественный, комлексный и функциональный анализ».

«До последних дней жизни она являлась старшим преподавателем кафедры фундаментальной математики. Елизавета Юрьевна была добросовестным, отзывчивым, светлым, добрым и чутким человеком. Именно таким она останется в памяти своих коллег и друзей», — отметили в Пермском университете.

Узнать о месте и времени прощания можно узнать на кафедре фундаментальной математики.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о профессоре ПГМУ Людмиле Палатовой, которая скончалась на 95-м году жизни. Прощание с ней состоялось 11 апреля в Перми.