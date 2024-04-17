Главную площадь Челябинска закроют для прогулок 17 апреля

На площади Революции в Челябинске 17 апреля пройдёт первая репетиция торжественного построения войск перед парадом в честь Дня Победы. На время тренировки площадь закроют для пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления культуры.



Репетиция начнется в 17 часов. Челябинцев просят заранее планировать свои маршруты. Добавим, что движение транспорта по проспекту Ленина ограничивать в среду не будут.



Напомним, в Челябинской области идёт подготовка к празднованию Дня Победы. В Миассе ранее начали работу по замене памятника воинам на центральной площади.