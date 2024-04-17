Велодорожка протяженностью около 1,5 километра появится в городе Московском

В городе Московском (ТиНАО) появится велосипедная дорожка. Ее проложат в рамках благоустройства территории жилого комплекса, который строится по адресу: город Московский, улица Лаптева, земельный участок № 2. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.