Велодорожка протяженностью около 1,5 километра появится в городе Московском

В городе Московском (ТиНАО) появится велосипедная дорожка. Ее проложат в рамках благоустройства территории жилого комплекса, который строится по адресу: город Московский, улица Лаптева, земельный участок № 2. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Велосипедная дорожка со специальным резиновым покрытием шириной 2,5 метра и протяженностью около 1,5 километра образует закольцованный прогулочный маршрут внутри дворовых территорий строящихся жилых корпусов и перспективной застройки. Она продублирует основной пешеходный маршрут, в который включены деревянный пешеходный мост, беседки, пергола и другие интерактивные малые архитектурные формы», — рассказал Андрей Бочкарев.
Во дворе сделают пешеходный мост. Он расположится над зоной отдыха с качелями, детской площадкой, лавочками.
Благоустроенное пространство будет общедоступным. Во дворах разместят спортивные зоны с теннисными столами, полем для игры в бадминтон, уличными тренажерами. Кроме того, здесь появится сад камней, беседки и шезлонги.
Детские площадки отделят от прогулочного маршрута и спортивной зоны ландшафтным озеленением.